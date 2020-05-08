В 7-м туре онлайн-турнира «Лиги наций» ФИДЕ Аронян сыграл вничью

Армянский гроссмейстер Левон Аронян продолжает игры в рамках онлайн-турнира «Лиги наций» ФИДЕ.

Как сообщает Арменпресс, Левон Аронян, который выступает за сборную Европы, в 7-м туре сыграл вничью с китайцем И Вэем, а в 8-м туре проиграл индийскому сопернику.

После этих туров сборная Европы улучшила занимает третье место рейтинговой таблицы.

ФИДЕ впервые проводит онлайн-турнир «Лига наций». Армянский шахматист Левон Аронян выступает в составе сборной Европы, в которую также входят Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Анна Музычук. В качестве капитана команды выступает экс-чемпион мира Гарри Каспаров. В турнире принимают участие США, Россия, Европа, Китай, Индия и общая команда мира. Турнир проходит в онлайн режиме. Он стартовал 5-го мая и завершится 10-го.