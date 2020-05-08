Мхитарян в прямом эфире пообщался с армянскими детьми 

Полузащитник «Ромы», капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян на странице фонда «Дети Армении» (COAF) в Instagram ответил на вопросы армянских детей.

Как сообщает Арменпресс, он напомнил, что карантин в Италии начался два месяца назад. «Было трудно, до этого было впечатление, что это новое испытание. Пытались не грустить, мы должны были понять ситуацию и ждать, пока все уладится», - сказал он.

Говоря о своей мотивации, Мхитарян подчеркнул, что его отец, Гамлет Мхитарян, был и остается его мотивацией.

«Чтобы стать хорошим футболистом, нужно уметь лишать себя в чем-то и усердно работать, таланта недостаточно. Любое испытание можно преодолеть. Любой вид спорта не для слабых людей», - сказал он.

Мхитарян признался, что в детстве занимался теннисом, но только один день. Обращаясь к детям, он подчеркнул, что независимо от того, где они живут, они могут мечтать и осуществлять эти мечты. «Дорога никогда не будет прямой, но ее можно преодолеть», - сказал он.