Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Тройной майский праздник объединяет армянский народ вокруг значения Победы и Мира

Тройной майский праздник объединяет армянский народ вокруг значения Победы и Мира

9 мая армянский народ отмечает тройной праздник:  75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, годовщину освобождения Шуши и  годовщину создания Арцахской Армии обороны. 

Как  передает Арменпресс, в Армении и Арцахе запланированы мероприятия 9 мая, которые, однако, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа, не будут носить массовый характер. В Армении и Арцахе воздают  дань уважения памяти победивших и увековеченных армян, а также ветеранов войны, которые живут рядом с нами и дают уроки героизма и  мужества подрастающему поколению. С утра 9 мая события пройдут в ереванском парке Победы, в Степанакерте и Шуши. Запланирован воздушный парад с участием ВВС РА. 

В Арцахе освобождение Шуши и исторические победы отмечаются немасштабными событиями

В рамках Дня Победы, формирования Армии обороны Республики Арцах и празднования 28-й годовщины освобождения Шуши 9 мая высокопоставленные лица Арцаха  посетят Степанакертский мемориал, а затем Шуши. В Шуши, у  постамента Танка-памятника и к памятнику полководцу Вазгену Саркисяну, будут возложены венки.

Премьер-министр РА Никол Пашинян также посетит Арцах.


Победу Отечественной войны создали и армяне  

600 тысяч армян сражались на разных фронтах Отечественной войны и создавали победу. Армянский народ дал 4 маршалов: это Баграмян, Бабаджанян, Худяков (Хамперянц), Аганов, а  Исаков - адмирал СССР. 70 000 армянских бойцов были награждены военными орденами и медалями, 27 рядовых солдат были награждены  медалями Славы, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Нельсон Степанян - дважды Герой Советского Союза. 


Благодаря «Свадьбе в горах»  армянский  триколор  реет   на куполе церкви Казанчецоц

Ровно 28 лет назад, утром 9 мая, армянские отряды успешно завершили операцию «Свадьба в горах», в результате которой был освобожден прекрасный Шуши. Освобождение Шуши стало поворотным моментом в арцахской войне и обозначило путь к дальнейшим победам. Необычное название операции «Свадьба в горах» происходит от того, что в то время министр обороны Вазген Саркисян считал невыполнимым  план освобождения Шуши, он считал, что проводить такую операцию   рано, она должна быть хорошо подготовлена. Решили:  после захвата Шуши организовать свадьбу Вазгена Саргсяна в горах. И так операция была называна «Свадьба в горах».

 Операции по освобождению проводились с одновременным  наступлением по 4 направлениям. В ночь на 8 мая, в 2.30,  взяв под контроль   позиции при Кирсе  и установив контроль над дорогой Лачин-Шуши, армянская армия вступила в Шуши, а на рассвете   армянский триумфальный триколор развевался на разрушенном куполе церкви Св. Казанчецоц. Это одна из самых славных страниц в истории новой независимой Армении. 

Армия является гарантом безопасности

9 мая также отмечается годовщина создания Армии обороны Нагорного Карабаха. Армия обороны НКР была официально создана в 1992 году - 5 мая, объединив действовавшие с  1990 г. отдельные воинские части самообороны.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации