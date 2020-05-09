Тройной майский праздник объединяет армянский народ вокруг значения Победы и Мира

9 мая армянский народ отмечает тройной праздник: 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, годовщину освобождения Шуши и годовщину создания Арцахской Армии обороны.

Как передает Арменпресс, в Армении и Арцахе запланированы мероприятия 9 мая, которые, однако, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа, не будут носить массовый характер. В Армении и Арцахе воздают дань уважения памяти победивших и увековеченных армян, а также ветеранов войны, которые живут рядом с нами и дают уроки героизма и мужества подрастающему поколению. С утра 9 мая события пройдут в ереванском парке Победы, в Степанакерте и Шуши. Запланирован воздушный парад с участием ВВС РА.

В Арцахе освобождение Шуши и исторические победы отмечаются немасштабными событиями

В рамках Дня Победы, формирования Армии обороны Республики Арцах и празднования 28-й годовщины освобождения Шуши 9 мая высокопоставленные лица Арцаха посетят Степанакертский мемориал, а затем Шуши. В Шуши, у постамента Танка-памятника и к памятнику полководцу Вазгену Саркисяну, будут возложены венки.

Премьер-министр РА Никол Пашинян также посетит Арцах.

Победу Отечественной войны создали и армяне

600 тысяч армян сражались на разных фронтах Отечественной войны и создавали победу. Армянский народ дал 4 маршалов: это Баграмян, Бабаджанян, Худяков (Хамперянц), Аганов, а Исаков - адмирал СССР. 70 000 армянских бойцов были награждены военными орденами и медалями, 27 рядовых солдат были награждены медалями Славы, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Нельсон Степанян - дважды Герой Советского Союза.

Благодаря «Свадьбе в горах» армянский триколор реет на куполе церкви Казанчецоц

Ровно 28 лет назад, утром 9 мая, армянские отряды успешно завершили операцию «Свадьба в горах», в результате которой был освобожден прекрасный Шуши. Освобождение Шуши стало поворотным моментом в арцахской войне и обозначило путь к дальнейшим победам. Необычное название операции «Свадьба в горах» происходит от того, что в то время министр обороны Вазген Саркисян считал невыполнимым план освобождения Шуши, он считал, что проводить такую операцию рано, она должна быть хорошо подготовлена. Решили: после захвата Шуши организовать свадьбу Вазгена Саргсяна в горах. И так операция была называна «Свадьба в горах».

Операции по освобождению проводились с одновременным наступлением по 4 направлениям. В ночь на 8 мая, в 2.30, взяв под контроль позиции при Кирсе и установив контроль над дорогой Лачин-Шуши, армянская армия вступила в Шуши, а на рассвете армянский триумфальный триколор развевался на разрушенном куполе церкви Св. Казанчецоц. Это одна из самых славных страниц в истории новой независимой Армении.

Армия является гарантом безопасности

9 мая также отмечается годовщина создания Армии обороны Нагорного Карабаха. Армия обороны НКР была официально создана в 1992 году - 5 мая, объединив действовавшие с 1990 г. отдельные воинские части самообороны.