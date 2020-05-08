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Посол Армении возложил венок к Памятнику героям Советской армии на площади Шварценбергплац Вены

Посол Армении возложил венок к Памятнику героям Советской армии на площади Шварценбергплац Вены

По случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне посол Армении в Австрии Армен Папикян и дипломаты посольства возложили венки к Памятнику героям Советской армии на площади Шварценбергплац Вены. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Австрии.

9 мая отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 28-летие освобождения Шуши.


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