Посол Армении возложил венок к Памятнику героям Советской армии на площади Шварценбергплац Вены

По случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне посол Армении в Австрии Армен Папикян и дипломаты посольства возложили венки к Памятнику героям Советской армии на площади Шварценбергплац Вены. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Австрии.

9 мая отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 28-летие освобождения Шуши.