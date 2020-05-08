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Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса

Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса

Председатель КНР Си Цзинпьин и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили вопрос сотрудничества в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно сообщению, Путин выразил благодарность китайской стороне за оказанную гуманитарную помощь, а также поставки медицинских товаров. Стороны также обсудили возможность заимствования китайского опыта в борьбе с эпидемией, а также вопрос сотрудничества в разработке вакцины.


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БелТА


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