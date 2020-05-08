В Ucom стартовала продажа новейшего iPhone SE. «Самый доступный из самых актуальных» смартфонов от компании Apple можно приобрести по беспрецедентно доступной цене всего в 289 900 драмов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, новый iPhone SE представлен в дизайне iPhone 8 и трех цветах: черном, белом и ярко-красном. В новинке восстановлена знаменитая кнопка основного меню: Touch ID v2 со сканером отпечатков пальцев. Размер экрана составляет 4,7 дюймов, качество Retina HD. Процессор SE A13 Bionic – самый мощный из процессоров устройств Apple на рынке, он установлен в моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Одним из преимуществ является камера в 12 мегапикселей, возможность беспроводной зарядки и технология eSIM.

«Я рад, что Ucom одной из первых представляет смартфон нового поколения. Напомню, что Ucom является единственным в Армении оператором, предоставляющим возможность воспользоваться встроенной электронной SIM- картой. Вы можете подписаться на услугу eSIM во всех центрах обслуживания абонентов Ucom и таким образом решить проблему наличия двух SIM-карт в одном iPhone», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Добавим, что iPhone SE можно приобрести, подписавшись на один из тарифных планов Ucom Универсал на 24 месяца.