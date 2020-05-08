Ален Симонян в зале заседаний парламента подарил цветы Наире Зограбян

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян в зале заседаний парламента подарил букет цветов члену фракции «Процветающая Армения» Наире Зограбян.

Как сообщает Арменпресс, на заседании 8 мая Симонян обратился к Зограбян в своем выступлении: «Госпожа Зограбян, я должен Вас критиковать. Вы критиковали меня несколько дней назад, и я сказал вам, что всегда готов выслушать Ваш совет. Теперь я хочу представить вещественные доказательства этого».

Затем вице-президент покинул трибуну и подарил Наире Зограбян букет роз и сказал, что сегодня день рождения Наиры Зограбян. «Мы часто спорим друг с другом, у нас разные политические взгляды, у нас разные интерпретации по разным вопросам, но, тем не менее, пусть Ваш опыт, Ваша красота в этом зале будет неисчерпаемой», - сказал Симонян.