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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит Республику Арцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит Республику Арцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит Республику Арцах. Как сообщает Арменпресс, согласно опубликованому на сайте правительства Армении e-gov.am решению премьер-министра Республики Армения Пашинян посетит Арцах в сопровождении пресс-секретаря премьер-министра Мане Геворгян и исполняющего обязанности начальника Департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении Армена Хачатряна. 


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