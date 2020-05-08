Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-05-20

ЕРЕВАН, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 мая, курс доллара США вырос на 0.97 драмa и составил 484.11 драм. Курс евро вырос на 2.99 драмa и составил 524.73 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.58 драм. Курс британского фунта вырос на 2.36 драмa и составил 599.62 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 248.09 драмa и составила 26522.68 драм. Цена серебра сократилась на 1.00 драмa и составила 233.16 драм. Цена платины выросла на 225.57 драмa и составила 11797.89 драм.