COVID-19. В мире вылечилось более 1 млн 356 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 942 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 271 тыс. Излечились 1 млн 350 тыс 191 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 292 тыс 917 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 76 тыс 942 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 260 тыс 117. Число смертности в Испании составило 26 тыс 299 человек. За день здесь выявлено более 3 тыс новых случаев.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 215 тыс 858 человек, число летальных исходов - 29 тыс 958. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 206 тыс 715, число летальных исходов – 30 тыс 615. По показателю смертности Великобритания обошла Италию, став первой в Европе, второй в мире после США. Затем следует Россия, которая обошла Германию и Францию. Общее число инфицированных в России достигло 187 тыс 859 человек. Число смертей составляет 1 723.

Во Франции – 174 тыс 791 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 тыс 987. В Германии – 169 тыс 430 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 тыс 392.

Число инфицированных в Бразилии – 136 тыс 519. Число смертей составляет 9 тыс 265. Число подтвержденных случаев в Турции – 133 тыс 721, скончались 3 тыс 641 человек. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 104 тыс 691 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 541.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 886 инфицированных, всего 1 новый случай, скончались 4 тыс 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 623, с начала эпидемии здесь скончались 10 человек.

В Катаре 18 тыс 890 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 16 тыс 793 человек, здесь зарегистрировано 174 случаев смерти.

В Египте – 7 тыс 981 случаев, здесь скончались 482 человека. В Кувейте 7 тыс 208 случаев заражения, зарегистрировано 47 летальных случая. Число инфицированных в Ираке - 2 тыс 543, смертность - 102. В Ливане зарегистрировано 796 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 45 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.

В Швеции выделят $31 млн на поддержку культуры

Пандемия коронавирусной инфекции привела к существенному падению числа посетителей различных культурных объектов и отмене массовых мероприятий. Швеция не стала исключением. Многие музеи без посетителей оказались на грани банкротства. В этой связи правительство страны, контролируемое Социал-демократами, при содействии других парламентских партий согласовало пакет помощи для поддержания культурной среды на сумму более $31,9 миллионов. Об этом 8 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Соответствующее решение анонсировала министр культуры и демократии Швеции Аманда Линд во время своей пресс-конференции. Она пообещала продолжать оказывать поддержку финансируемых государством культурных учреждений в непростое время пандемии.

Правительство Швеции и сотрудничающие с ним парламентские партии также приняли антикризисный пакет помощи на сумму $50 миллионов для поддержки шведских средств массовой информации.

После того, как в Белом доме обнаружили коронавирус, Трамп решил тестироваться каждый день

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что теперь он будет сдавать тесты на коронавирус COVID-19 каждый день. С таким заявлением он выступил на очередном брифинге после того, как выяснилось, что один из сотрудников Белого дома заразился этой опасной инфекцией. Американский лидер отметил, что почти не общался с инфицированным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«У меня был очень ограниченный контакт с этим человеком», - уточнил Трамп.

Глава Белого дома также сообщил, что когда стало известно о заболевшем, они вместе с вице-президентом Майком Пенсом сразу сдали тест на коронавирус. Результат у обоих оказался отрицательным – здоровы.

«Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирусную инфекцию выявили у одного из военных, служащих в приписанном к Белому дому элитном подразделении.

У министра здравоохранения Афганистана выявили коронавирус

У министра здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз выявили коронавирус. Об этом 8 мая сообщает Anadolu Ajansi.

«Состояние министра здравоохранения стабильно, он находится в самоизоляции в своей резиденции», — отметил в комментарии агентству представитель ведомства Вахидулла Майар.

Чиновник отметил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране растет. За прошедшие сутки было выявлено более 170 случаев заражения коронавирусом, а общее число составило 3 тыс. 563 человека.

Компании Афеяна “Moderna” разрешено перейти ко второму этапу исследования созданной вакцины

Ведомство по контролю за продуктами питания и медикаментами США (FDA) разрешило американской биотехнологической компании “Moderna” Нубара Афеяна перейти ко второму этапу исследования созданной ею вакцины.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, компания в своем пресс-релизе отметила, что он начнется довольно скоро. Компания сообщает, что третий этап исследования планируется на начало лета.

Работы по созданию вакцины ведут и другие компании. На днях компании “Pfizer” и “BioNTech” заявили, что 5 мая больницам будет предоставлена вакцина для проведения испытаний.

Эти американская и немецкая компании отмечают, что если вакцина успешно пройдет испытания, то, возможно, она будет готова к широкому распространению в США до конца года, не следуя графику разработки вакцины в течение нескольких лет. В случае удачных испытаний уже в следующем году возможно будет организовать производство вакцины.

Компании надеются, что ведомство США, занимающееся контролем продуктов питания и медикаментов, выдаст им разрешение на скорое начало испытаний. В них согласились принять участие около 360 человек разных возрастных групп.

В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность повторного заражения коронавирусом.

По ее словам, однозначно говорить о наличии иммунитета к COVID-19 у переболевших инфекцией пока рано. Представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас у таких людей есть только резистентность к вирусу.

"Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше", — рассказала Вуйнович в интервью телеканалу "Звезда".

Наличие неспецифического иммунитета не означает, что у переболевших пациентов выработалось достаточно антител для того, чтобы обеспечить быструю реакцию при повторном попадании вируса в организм, пояснила представитель организации.