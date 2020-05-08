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Награждены ветераны Великой Отечественной войн, служащие Службы национальной безопасности

Награждены ветераны Великой Отечественной войн, служащие Службы национальной безопасности

Директор Службы национальной безопасности Армении, полковник Эдуард Мартиросян принял ветеранов органов национальной безопасности, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“На приеме присутствовали также заместители директора СНБ Армении.

Эдуард Мартиросян поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 28-летием создания Армии обороны Арцаха и освобождения Шуши.

Директор СНБ в своем поздравительном обращении отметил, что именно они те живые участники наших героических страниц, которые подарили нам эти славные победы.

В своей поздравительной речи, адресованной ветеранам органов национальной безопасност-участникам Великой Отечественной войны, Мартиросян сказал: “75 лет назад лучшие сыны армянского народа вместе с другими советскими народами самоотверженно и преданно воевали против насилия и злодеяний. С гордостью хочу отметить, что наша маленькая республика внесла свой весомый вклад в борьбу с фашизмом. У нас есть счастливая возможность общаться с участниками этих героических событий. Пусть вечная слава победителей будет жить веками, служа поколениям ярким примером мужества и выносливости”.

В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне директор СНБ ветеранам органов национальной безопасности Петросу Петросяну и Альберту Акопджаняну передал денежные вознаграждения”, - говорится в сообщении СНБ.


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