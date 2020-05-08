Награждены ветераны Великой Отечественной войн, служащие Службы национальной безопасности

Директор Службы национальной безопасности Армении, полковник Эдуард Мартиросян принял ветеранов органов национальной безопасности, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“На приеме присутствовали также заместители директора СНБ Армении.

Эдуард Мартиросян поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 28-летием создания Армии обороны Арцаха и освобождения Шуши.

Директор СНБ в своем поздравительном обращении отметил, что именно они те живые участники наших героических страниц, которые подарили нам эти славные победы.

В своей поздравительной речи, адресованной ветеранам органов национальной безопасност-участникам Великой Отечественной войны, Мартиросян сказал: “75 лет назад лучшие сыны армянского народа вместе с другими советскими народами самоотверженно и преданно воевали против насилия и злодеяний. С гордостью хочу отметить, что наша маленькая республика внесла свой весомый вклад в борьбу с фашизмом. У нас есть счастливая возможность общаться с участниками этих героических событий. Пусть вечная слава победителей будет жить веками, служа поколениям ярким примером мужества и выносливости”.

В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне директор СНБ ветеранам органов национальной безопасности Петросу Петросяну и Альберту Акопджаняну передал денежные вознаграждения”, - говорится в сообщении СНБ.