Сторона обвинения по делу Кочаряна представила возражения против трех ходатайств защитников

На судебном заседании по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана сторона обвинения попросила суд отклонить представленные адвокатской группой 3 ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна - об отмене ареста в целом, о применении залога или личного поручительства. Как сообщает «Арменпресс», прокурор Петрос Петросян отметил, что существует риск воспрепятствовать расследованию и скрыться.

“В процессуальном плане пока ничего не произошло, никаких процессуальных действий по делу не было, ни одно лицо не было допрошено в суде, не уменьшииось риски препятствования следствию”, - сказал Петросян.

Касаясь оснований освобождения Кочаряна по эпидемиологической ситуации, прокурор отметил, что в принципах, опубликованных международными структурами, нет ни одного указания на то, что государства обязаны освобождать лиц, находящихся в группе риска, и не применять арест в качестве меры пресечения.

Петросян считает, что представленные защитниками Кочаряна ходатайства об изменении меры пресечения беспочвенны и подлежат отклонению.

Ранее адвокатская группа Кочаряна представила три ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна - об отмене ареста в целом, о применении залога или личного поручительства.

На заседании присутствует Роберт Кочарян, который до этого находился в медицинском центре “Измирлян”.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян в 2008 году, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности Армен Геворкян в 2008 году.

Карен Хачатрян