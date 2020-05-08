Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

Сторона обвинения по делу Кочаряна представила возражения против трех ходатайств защитников

Сторона обвинения по делу Кочаряна представила возражения против трех ходатайств защитников

На судебном заседании по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана сторона обвинения попросила суд отклонить представленные адвокатской группой 3 ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна - об отмене ареста в целом, о применении залога или личного поручительства. Как сообщает «Арменпресс», прокурор Петрос Петросян отметил, что существует риск воспрепятствовать расследованию и скрыться.

“В процессуальном плане пока ничего не произошло, никаких процессуальных действий по делу не было, ни одно лицо не было допрошено в суде,  не уменьшииось риски препятствования следствию”, - сказал Петросян.

Касаясь оснований освобождения Кочаряна по эпидемиологической ситуации, прокурор отметил, что в принципах, опубликованных международными структурами, нет ни одного указания на то, что государства обязаны освобождать лиц, находящихся в группе риска, и не применять арест в качестве меры пресечения.

Петросян считает, что представленные защитниками Кочаряна ходатайства об изменении меры пресечения беспочвенны и подлежат отклонению.

Ранее адвокатская группа Кочаряна представила три ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна - об отмене ареста в целом, о применении залога или личного поручительства.

На заседании присутствует Роберт Кочарян, который до этого находился в медицинском центре “Измирлян”.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян в 2008 году, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности Армен Геворкян в 2008 году.

Карен Хачатрян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации