Артак Давтян поздравил с Днем Еркрапа

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян направил поздравительное послание по случаю Дня Еркрапа. «Арменпресс» представляет поздравительное послание Артака Давтяна.

“Не секрет, что когда армянский народ решительно встал на защиту и освобождение Арцаха от посягательств, у нас не было регулярной армии, мощных и состоявшихся вооруженных сил. Их заложили отряды добровольцев, преданных сынов армянского народа.

8 мая мы отмечаем праздник этих людей, вступивших в борьбу чтобы сохранить страну. Это прекрасный повод еще раз выразить им слова благодарности. Мы благодарны и погибшим за то, что освободительной борьбе они отдали самое ценное - свою жизнь, и живым героям, которые продолжают жить среди нас, неся самое высокое звание - честь быть ополченцем. Именно ополченцы взяли на свои плечи ответственность за защиту Родины, соотечественников и донесли ее до победного конца, пройдя сложный и трудный путь становления, строительства армии. После формирования национальной армии еркрапа не прекратили свое непосредственное участие в военных действиях, и, к сожалению, ценой жизни многих из них мы одержали победы, которыми гордились, гордимся и будем гордиться всегда.

Сегодня праздник всех добровольцев - бывших, нынешних и будущих, потому что Еркрапа - это не только структура, это основа армии, так что сегодня праздник тех, кто крепко стоит на защите нашей страны, созидает победы армянского народа. Армянская армия, созданная на базе добровольческих отрядов Еркрапа сегодня сильна как регулярными войсками, так и преданными войсками, крепко держащими тылы, которые еще раз доказали это в апрельской войне.

Хочу выразить особую благодарность родителям, вдовам и детям погибших воинов-освободителей, мы благодарим Вас за Вашу любовь и терпение. Мы хотим и стремимся, чтобы все еркрапа и их поколения жили в безопасной и благополучной стране. Заверяю Вас, армянская армия сегодня со всей ответственностью выполняет свою миссию по сохранению границ нашей страны и осознает ценность того наследия, которое получила от преданных воинов Арцахской войны.

С праздником Вас, еркрапа, с праздником, защитники армянской страны!”