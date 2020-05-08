В Швеции выделят $31 млн на поддержку культуры. Regnum

Пандемия коронавирусной инфекции привела к существенному падению числа посетителей различных культурных объектов и отмене массовых мероприятий. Швеция не стала исключением. Многие музеи без посетителей оказались на грани банкротства. В этой связи правительство страны, контролируемое Социал-демократами, при содействии других парламентских партий согласовало пакет помощи для поддержания культурной среды на сумму более $31,9 миллионов. Об этом 8 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Соответствующее решение анонсировала министр культуры и демократии Швеции Аманда Линд во время своей пресс-конференции. Она пообещала продолжать оказывать поддержку финансируемых государством культурных учреждений в непростое время пандемии.

Правительство Швеции и сотрудничающие с ним парламентские партии также приняли антикризисный пакет помощи на сумму $50 миллионов для поддержки шведских средств массовой информации.