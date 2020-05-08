Арарат Мирзоян поздравил с годовщиной освобождения Шуши
15:55, 8 Май, 2020
Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил поздравительное послание в связи с годовщиной освобождения Шуши. «Арменпресс» представляет послание Арарата Мирзояна․
“Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех нас с годовщиной освобождения Шуши!
Слава тем, кто одержал эту победу! Мы эту победу никогда не уступим.
Слава тем, кто пал в бою! Они никогда не будут забыты.
Слава всем героям! Они вписали в нашу историю одну из самых славных страниц.
Да здравствует свободный Арцах!”
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