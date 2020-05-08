Арарат Мирзоян поздравил с годовщиной освобождения Шуши

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил поздравительное послание в связи с годовщиной освобождения Шуши. «Арменпресс» представляет послание Арарата Мирзояна․

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех нас с годовщиной освобождения Шуши!

Слава тем, кто одержал эту победу! Мы эту победу никогда не уступим.

Слава тем, кто пал в бою! Они никогда не будут забыты.

Слава всем героям! Они вписали в нашу историю одну из самых славных страниц.

Да здравствует свободный Арцах!”