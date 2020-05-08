В Мадине будут проведены работы по строительству дренажных и оросительных канав

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении в селе Мадина Гегаркуникской области, в течение этого года будут осуществлены работы по строительству канав для орошения и водоотвода.

Как сообщила «Арменпресс» заведующая отделом программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуникской области Вардуи Мнацаканян, общая стоимость программы составила 17 млн 785 000 драмов, 70% или 12 млн 450 000 драмов выделит правительство Армении, 5 млн 335 000 - муниципалитет Мадины.

По словам главы общины Мадина Врежа Саркисяна, конкурс строительных работ будет объявлен в ближайшие дни. “По программе предусмотрено строительство магистрального канала на железных полутрубах, протяженностью около 700 метров. Отражение» под названием территории батареях орошения мать ручей одновременно служит водоотведения. Канава, начинающаяся с территории под названием “Ортакенд” одновременно служит и водоотводом. Так как ее стенки земляные, в оросительный сезон это приводит к многочисленным потерям воды, а во время наводнений они разрушаются, угрожая пахотным угодьям. Реализация этой программы потери оросительной воды сведет к минимуму, также и угрозу наводнений. Этой канавой пользуется около 90% сельских хозяйств”, - отметил Вреж Саркисян.

Хосров Хлгатян