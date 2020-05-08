В Севане будут отремонтированы улицы Налбандяна и Грибоедова

На очередном заседании межведомственной комиссии утверждена осуществляемая правительством Армении программа “Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Грибоедова и Налбандяна общины Севан”.

Как сообщила «Арменпресс» заведующая отделом программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуникской области Вардуи Мнацаканян, общая стоимость программы составила 104 млн 39 000 драмов, 60% или 62 млн 423 000 драмов выделяет правительство Армении, 41 млн 615 000 драмов - муниципалитет Севана. Капитальный ремонт улицы Грибоедова будет осуществлен на 546 м., улицы Налбандяна на 1 230 м. На улице Грибоедова будет асфальтирована территория в 4 578 кв / м, на улице Налбандяна – в 5 322 кв / м. Параллельно с работами по укладке асфальта, на тех же улицах предусмотрены работы по сносу и переустановке бордюров, при необходимости, установке новых базальтовых бордюров, по повышению или понижению железобетонных плит люков, установке новых в случае необходимости, повышению или понижению дождевых приемников, установке дорожных знаков и разметке. Тендер на строительные работы будет объявлен в ближайшие дни”, - сказал глава общины Севан Саркис Мурадян.

Хосров Хлгатян