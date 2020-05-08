Армен Саркисян принял Героя Арцаха Аркадия Тер-Тадевосяна

По случаю 28-летия освобождения Шуши президент республики Армен Саркисян принял Героя Арцаха, командира операции по освобождению Шуши Аркадия Тер-Тадевосяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Освобождение Шуши имеет очень большое значение для всех нас. После освобождения Шуши каждый человек уже знал, что мы победим в этой войне”, - сказал президент Саркисян, поздравив легендарного командира. Произошедшему двадцать восемь лет назад были даны различные оценки, но в моем сознании Вы являетесь символом Дня освобождения Шуши. Конечно, было бы хорошо, если и другие наши друзья присутствовали бы здесь. Каждый воин Ераблура - герой, независимо от того, объявило ли его государство национальным героем или нет.

Чтобы победа была постоянной, мы должны каждый день работать над тем, чтобы и Армения, и Арцах были мощными, сильными как экономикой, так и госструктурой, и армией. Мы должны иметь сильную Армению и сильный Арцах”.

Аркадий Тер-Тадевосян поблагодарил за оценку и гостеприимство, отметив, что победа Шуши состоялась благодаря единству нашего народа. “Мы всей нацией вели эту борьбу, воевала не только армия. Это была победа единства нашего народа. Мы и в будущем, для дальнейших побед, будем нуждаться в таком единстве”, - отметил Аркадий Тер-Тадевосян.