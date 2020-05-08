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Премьер-министр и президент Литвы обсудили вопросы активизации экономического сотрудничества

Премьер-министр и президент Литвы обсудили вопросы активизации экономического сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян провел видеовстречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Стороны обменялись мнениями вокруг шагов по борьбе с пандемией коронавируса в своих странах и в мире. В этом контексте стороны с удовлетворением отметили содействие, предоставляемое ЕС странам “Восточного партнерства” и, в частности, Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян представил ход и приоритетные направления реформ правительства Армении. Президент Литвы высоко оценил решимость властей Армении в вопросе реализации реформ. Он выразил свою поддержку политике реформ и готовность оказать экспертное содействие.

Стороны отметили важность активизации повестки двустороннего экономического сотрудничества в сложившейся ситуации. В частности, была отмечена приоритетность скорейшего перезапуска прямого авиарейса. Была затронута и повестка отношений Армения-ЕС. В связи с этим стороны выразили удовлетворение и подчеркнули готовность предпринимать последовательные шаги в данном направлении.

Стороны обменялись приглашениями официальных визитов.


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