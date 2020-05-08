В садах Далмы строительные работы временно будут приостановлены

Мэрия Еревана направила уведомление ООО “Парк Груп” о приостановлении строительных работ на территории садов Далма.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила член фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана Гаяне Мелкумян.

“В начале февраля председатель комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам Совета старейшин Сатеник Мкртчян и я обратились к мэру Еревана с просьбой приостановить строительные работы развлекательного центра, осуществляемого ООО “Парк Групп” во исполнение требований Закона Республики Армения “Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды”, согласно которому в случае обнаружения памятников во время строительных работ, а также угрозы памятнику они должны быть приостановлены. В результате, вчера нам стало известно, что застройщику было отправлено уведомление о приостановлении строительных работ до дальнейшего согласования градостроительной деятельности с Министерством НОКС. В то же время, вопрос о сохранности части садов Далма находится в центре внимания как вопрос о дальнейшем сохранении памятника”, - отметила Гаяне Мелкомян.

Она подчеркнул, что в конце года ГНКО “Научно-исследовательский центр историко-культурного наследия” провела исследование на территории садов Далмы, в результате чего обнаружила гробница 2-1 тысячелетия д.н.э., пять косилок и погреб 19-го века, которым был присвоен статус вновь открытого историко-культурного памятника республиканского значения.

“За это время также были получены поручения от премьер-министра Армении и письма от министра образования и науки, проблема была изучена и обсуждена”, - написала член Совета старейшин.

Лилит Демурян