Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

Фракция “Мой шаг” провела заседание

Фракция “Мой шаг” провела заседание

Парламентская фракция “Мой шаг” провела заседание. Как передает «Арменпресс», перед заседанием фракции состоялась встреча председателя Национального собрания Арарата Мирзояна с несколькими членами правления.

Вице-спикер Национального собрания Ален Симонян сообщил, что прозвучавшие на встрече правления мысли они озвучат и на заседании фракции. В целом, Симонян посчитал неприемлемым любое проявление насилия.

В зале заседаний парламента 8 мая произошел инцидент. Спор между руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном и депутатом фракции “Мой шаг” Сасуном Микаеляном перерос в драку. Заседание было прервано. На заседании обсуждался доклад о выполнении и результатах программы правительства на 2019 год.

Заседание Национального собрания возобновилось.

Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации