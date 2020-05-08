Парламентская фракция “Мой шаг” провела заседание. Как передает «Арменпресс», перед заседанием фракции состоялась встреча председателя Национального собрания Арарата Мирзояна с несколькими членами правления.

Вице-спикер Национального собрания Ален Симонян сообщил, что прозвучавшие на встрече правления мысли они озвучат и на заседании фракции. В целом, Симонян посчитал неприемлемым любое проявление насилия.

В зале заседаний парламента 8 мая произошел инцидент. Спор между руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном и депутатом фракции “Мой шаг” Сасуном Микаеляном перерос в драку. Заседание было прервано. На заседании обсуждался доклад о выполнении и результатах программы правительства на 2019 год.

Заседание Национального собрания возобновилось.

Анна Григорян