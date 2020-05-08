Кочарян находится в группе риска эпидемии: защитник представил второе ходатайство

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана 8 мая адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян представил суду второе ходатайство об отмене или изменении меры пресечения в отношении его подзащитного.

Как передает «Арменпресс», по словам Айка Алумяна, после обвинения Кочарян 5 месяцев находился на свободе, и нет никаких оснований говорить, что он пытался воспрепятствовать расследованию дела.

Защитник Кочаряна представил публикации относительно обращения с лицами, находящимися в заключении, сдреланные международными структурами в связи с распространением коронавируса.

“Кочарян находится в нескольких группах риска. Ему 66 лет и у него несколько диагнозов. Исходя из вышеизложенного, ходатайствую отменить арест Кочаряна, или заменить на другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы”, - сказал Алумян.

Ранее на судебном заседании по делу Кочаряна и других присутствовали бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Республики Арцах Анушаван Даниелян.

Ранее адвокат Кочаряна Айк Алумян представил суду ходатайство об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного под личное поручительство и заявления бывших премьер-министров Армении и Арцаха.

На заседании присутствует Роберт Кочарян, который до этого находился в медицинском центре “Измирлян”.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян в 2008 году, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности Армен Геворкян в 2008 году.

Карен Хачатрян