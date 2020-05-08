Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1 556 человек

Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1 556 человек

Согласно статистическим данным по коронавирусу в Иране 8 мая число инфицированных увеличилось на 1 556 человек, достигнув 104 691. По причине коронавирусной болезни в Иране погибли 6 541 человек. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 2 711 человек.

За последние сутки в Иране выздоровели 1 093 пациента. Болезнь перебороли 83 837 человек.

Протестировано 558 899 человек.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации