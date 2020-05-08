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В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом. РИА Новости

В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом. РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность повторного заражения коронавирусом.

По ее словам, однозначно говорить о наличии иммунитета к COVID-19 у переболевших инфекцией пока рано. Представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас у таких людей есть только резистентность к вирусу.

"Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше", — рассказала Вуйнович в интервью телеканалу "Звезда".

Наличие неспецифического иммунитета не означает, что у переболевших пациентов выработалось достаточно антител для того, чтобы обеспечить быструю реакцию при повторном попадании вируса в организм, пояснила представитель организации.


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БелТА


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