На судебном заседании по делу Кочаряна присутствуют бывшие премьер-министры Армении и Арцаха

На судебном заседании по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана присутствуют бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Республики Арцах Анушаван Даниелян. Как передает «Арменпресс», судья Данибекян уточняет личные данные бывших премьер-министров.

Суд также представил им их обязательства при принятии личных поручительств.

Ранее адвокат Кочаряна Айк Алумян представил суду ходатайство об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного под личное поручительство и заявления бывших премьер-министров Армении и Арцаха.

На заседании присутствует Роберт Кочарян, который до этого находился в медицинском центре “Измирлян”.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян в 2008 году, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности Армен Геворкян в 2008 году.

Карен Хачатрян