Защитник представил ходатайство об изменении ареста Кочаряна под личное поручительство

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана 8 мая адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян представил суду ходатайство об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного под личное поручительство.

Как сообщает «Арменпресс», предложение о замене меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна под их личное поручительство сделано от имени бывших премьер-министров Республики Армения Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна, Карена Карапетяна, а также бывшего премьер-министра Республики Арцах Анушавана Даниеляна.

“Личное поручительство - это та максимальная гарантия, которая может быть представлена в суд для замены ареста другим путем пресечения”, - подчеркнул Алумян.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян в 2008 году, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности Армен Геворкян в 2008 году.

Карен Хачатрян