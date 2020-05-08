Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других: адвокаты представят 3 ходатайства

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана 8 мая под председательством судьи Анны Данибекян началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Как сообщает «Арменпресс», адвокатская группа Кочаряна представит три ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна - об отмене ареста в целом, о применении залога или личного поручительства. На заседании присутствует Роберт Кочарян, который до этого находился в медицинском центре “Измирлян”.

Предложение о замене меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна сделано по личному поручительству бывших премьер-министров Республики Армения Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна, Карена Карапетяна, а также бывшего премьер-министра Республики Арцах Анушавана Даниеляна.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян в 2008 году, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности Армен Геворкян в 2008 году.

Карен Хачатрян