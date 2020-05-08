У министра здравоохранения Афганистана выявили коронавирус. Regnum
13:13, 8 Май, 2020
У министра здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз выявили коронавирус. Об этом 8 мая сообщает Anadolu Ajansi.
«Состояние министра здравоохранения стабильно, он находится в самоизоляции в своей резиденции», — отметил в комментарии агентству представитель ведомства Вахидулла Майар.
Чиновник отметил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране растет. За прошедшие сутки было выявлено более 170 случаев заражения коронавирусом, а общее число составило 3 тыс. 563 человека.
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