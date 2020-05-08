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У министра здравоохранения Афганистана выявили коронавирус. Regnum

У министра здравоохранения Афганистана выявили коронавирус. Regnum

У министра здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз выявили коронавирус. Об этом 8 мая сообщает Anadolu Ajansi.

«Состояние министра здравоохранения стабильно, он находится в самоизоляции в своей резиденции», — отметил в комментарии агентству представитель ведомства Вахидулла Майар.

Чиновник отметил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране растет. За прошедшие сутки было выявлено более 170 случаев заражения коронавирусом, а общее число составило 3 тыс. 563 человека.

 


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БелТА


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