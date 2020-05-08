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После того, как в Белом доме обнаружили коронавирус, Трамп решил тестироваться каждый день

После того, как в Белом доме обнаружили коронавирус, Трамп решил тестироваться каждый день

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что теперь он будет сдавать тесты на коронавирус COVID-19 каждый день. С таким заявлением он выступил на очередном брифинге после того, как выяснилось, что один из сотрудников Белого дома заразился этой опасной инфекцией. Американский лидер отметил, что почти не общался с инфицированным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«У меня был очень ограниченный контакт с этим человеком», - уточнил Трамп.

Глава Белого дома также сообщил, что когда стало известно о заболевшем, они вместе с вице-президентом Майком Пенсом сразу сдали тест на коронавирус. Результат у обоих оказался отрицательным – здоровы.

«Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирусную инфекцию выявили у одного из военных, служащих в приписанном к Белому дому элитном подразделении.


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