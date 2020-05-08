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Высокопоставленные лица 9 мая возложат цветы к постаменту памятника “Мать Армения”

Высокопоставленные лица 9 мая возложат цветы к постаменту памятника “Мать Армения”

В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в парке Победы будет преподнесен сюрприз.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

“9 мая с 10:30 до 11։00 состоится визит высокопоставленных лиц Армении в Парк Победы, где у постамента памятника “Мать Армения” будут возложены венки. Также организован визит нескольких ветеранов Великой Отечественной войны в Парк Победы, чтобы выразить им дань уважения”, - отметил Балаян.

По его словам, герои этого дня, в первую очередь, ветераны, Мы все должны выразить им свою признательность и благодарность за совершенные ими подвиги.

“В этот день ожидается сюрприз, пока не буду пояснять, поскольку есть некоторые условия, лишь при наличии которых можно будет преподнести этот сюрприз”, - сказал замминистра обороны.

С целью предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса 9 мая будут закрыты все пешеходные и автотранспортные дороги, ведущие в парк Победы и к воинскому пантеону “Ераблур”. В рамках тройного праздника состояться только официальные мероприятия

По указанию коменданта, с 7 часов 8 мая до 23:59 часов 9 мая в пантеоне “Ераблур” во избежание человеческих скоплений будут установлены полицейские наряды.

Лилит Демурян


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