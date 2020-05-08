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Исходя из безопасности, на мероприятиях, посвященных тройному празднику, не будет награждений

Исходя из безопасности, на мероприятиях, посвященных тройному празднику, не будет награждений

В рамках празднования 9 мая присвоение наград и званий не планируется.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 8 мая сказал заместитель министра НОКС Армении Ара Хзмалян.

“Мы знаем, что по случаю праздника  выдавались государственные награды и звания, однако из-за ограничений и указаний коменданта в работе комиссий возникли некоторые проблемы, но  будет ряд других поводов, в рамках которых мы сможем решить этот вопрос и урегулировать его”, - отметил Ара Хзмалян и добавил, что вопрос остается в повестке. Скоро министерство сообщит подробности.

Для армянского народа День 9 мая - тройной праздник. Мы отмечаем победу в Великой Отечественной войне, годовщину освобождения Шуши и создания Армии обороны Арцаха.

В связи с тройным праздником в Армении будет проведен ряд официальных мероприятий.

Анжела Амбарцумян


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