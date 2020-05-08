Весь сезон “Формулы-1” может быть отменен

Организаторы чемпионата мира по автогонкам “Формулы-1” не исключают, что может быть отменен весь сезон 2020 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает BBC. Руководство признало, что не имеет никаких гарантий для возобновления турниров, хотя и предпринимает шаги для начала сезона 5 июля. Первый Гран-При года может состояться в Австрии.

Ранее стало известно, что венгерский Гран-При “Формулы-1” пройдет без зрителей или вообще не состоится.

Гран-При Венгрии изначально должен был пройти с 31 июля по 2 августа. Однако из-за пандемии коронавируса он также под сомнением.

Также отменен Гран-При Франции, который должен был состояться с 26 по 28 июня. Из-за пандемии коронавируса были отменены Гран-При Монако и отложены на неопределенный срок Гран-При Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Канады, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана.

Подготовила Варвара Айрапетян