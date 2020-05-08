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В связи с 28-ой годовщиной освобождения Шуши Давид Тоноян посетил пантеон “Ераблур”

В связи с 28-ой годовщиной освобождения Шуши Давид Тоноян посетил пантеон “Ераблур”

В связи с днем Еркрапа и 28-ой годовщиной освобождения Шуши министр обороны Армении Давид Тоноян, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, председатель правления СДЕ, депутат Национального собрания Армении Сасун Микаелян 8 мая посетили воинский пантеон “Ераблур”, воздали дань памяти сынам армянского народа, отдавшим свои жизни за независимость и свободу Армении и Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

Состоялась также и символическая церемония посадки деревьев.


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БелТА


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