В связи с 28-ой годовщиной освобождения Шуши Давид Тоноян посетил пантеон “Ераблур”

В связи с днем Еркрапа и 28-ой годовщиной освобождения Шуши министр обороны Армении Давид Тоноян, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, председатель правления СДЕ, депутат Национального собрания Армении Сасун Микаелян 8 мая посетили воинский пантеон “Ераблур”, воздали дань памяти сынам армянского народа, отдавшим свои жизни за независимость и свободу Армении и Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

Состоялась также и символическая церемония посадки деревьев.