Габриел Балаян поздравил воинов-освободителей с Днем освобождения Шуши

Заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян поздравил всех воинов-освободителей с Днем освобождения Шуши.

Как передает «Арменпресс», Балаян поздравил воинов на пресс-конференции.

“День освобождения Шуши - одна из самых славных страниц армянской истории. Выражаю благодарность всем преданным сынам нашей родины, которые этот день сделали реальностью. В первую очередь поздравляю всех наших азатамартиков, которые ценой своей жизни и здоровья смогли подарить эту победу всему армянскому народу”, - отметил Балаян.

Эта военная операция, составляющая часть Арцахской войны, армянскими вооруженными силами и добровольческими отрядами была проведена 8, 9 мая 1992 года на подступах города Шуши Республики Арцах.

В 2020 году отмечается 28-летие освобождения Шуши.

Лилит Демурян