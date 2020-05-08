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Делегация ЕС в Армении распространила заявление по случаю Дня Европы

Делегация ЕС в Армении распространила заявление по случаю Дня Европы

Делегация Европейского союза в Армении и аккредитованные в Армении государства-члены ЕС распространили совместное заявление по случаю Дня Европы. «Арменпресс» представляет это заявление․

“9 мая - День Европы. В этом году исполняется 70-летие “Декларации Шумана”, имеющей историческое значение. В 1950 году в Париже Роберт Шуман,  министр иностранных дел Франции в те годы, в своем выступлении предложил новую формулу политического сотрудничества Европы, целью которой было исключение идеи войны между народами Европы посредством построения процесса европейской интеграции и объединения ресурсов на основе основополагающих ценностей и принципов. В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественой войне и с величайшей трагедией в истории Европы -  Второй мировой войной, мы отдаем дань уважения памяти миллионов невинных жертв и отмечаем праздник мира, примирения, единства, солидарности и сотрудничества, основанного на основополагающих ценностях Европейского союза. Во время кризиса вследствие эпидемии COVID-19 необходимо объединенение, нужно протянуть руку помощи и поддерживать наших партнеров. Концентрация на будущем и стремление к улучшению жизни людей - это ориентир наших расширяющихся и укрепляющихся отношений. В период таких вызов, наше расширенное партнерство проходит испытание, доказывая свою прочность и будущий потенциал, направленный на противостояние и модернизацию”.


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