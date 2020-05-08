Гражданин РФ арестован за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупных размерах

В результате крупномасштабных следственных и других процессуальных действий, проведенных в отделе по расследованию преступлений, совершенных на территории международного аэропорта “Звартноц” следственного управления Еревана Следственного комитета Армении, установлены обстоятельства приобретения и хранения гражданином РФ наркотических средств в особо крупных размерах без цели сбыта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Согласно фактическим данным следствия, гражданин РФ, который незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство “а-PVP” в особо крупном размере - 10,83 грамма, с намерением перевезти его в Москву рейсом Ереван-Москва из аэропорта “Звартноц” 18-го января 2020 г., фактически контрабандой пронес данное средство через таможенную границу Евразийского экономического союза. Однако после прохождения пограничной зоны сотрудниками службы по организации и осуществлению контроля авиационной безопасности аэропорта “Звартноц” была обнаружена масса белого порошка, которую начальник смены службы представил в линейный отдел аэропорта “Звартноц” управления города Еревана Полиции Армении.

Гражданин РФ был задержан, и в тот же день при личном обыске в его пальто был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразной массой. Согласно заключениям назначенных по уголовному делу судебно-химических экспертиз, массы весом 10,83 грамма являются наркотическим средством “а-PVP”.

По совокупности полученных достаточных доказательств гражданину РФ предъявлено обвинение по пункту 1 части 4 статьи 267.1 УК Республики Армения (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и (или) их прекурсоров) и части 3 статьи 268 УК Республики Армения (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта).

Следствие завершено.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.