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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 699.  ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 699.  ТАСС

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 699 человек и сейчас составляет 187 859 человек во всех регионах. Выздоровело на данный момент 26 608 человек, 1 723 человека умерли, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 6%, что является самым низкий показателем с начала вспышки. При этом число выздоровевших за сутки увеличилось на 11,8%. Отмечается, что 5 232 (48,9%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.


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