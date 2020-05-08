В Иране два человека погибли при землетрясении. РИА Новости
11:40, 8 Май, 2020
Два человека погибли, 23 пострадали из-за землетрясения неподалеку от столицы Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
Как сообщали ранее иранские сейсмологи, подземные толчки магнитудой 5,1 произошли на границе провинций Тегеран и Мазендеран в ночь на пятницу, очаг залегал на глубине семь километров. Было известно об одном погибшем и шести пострадавших.
По данным Fars, скончавшиеся – мужчина, получивший во время бегства травму головы, и, у которой остановилось сердце. Двадцать три человека пострадали - в основном, во время спасения бегством, травмы несерьёзные.
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