Число подтвержденных в Армении случаев достигло 3 029, выздоровели 33 человека, умер 1 

По состоянию на 11:00 8-го мая в Армении подтверждено 3 029 случаев коронавирусной болезни, 1 218 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 758 пациентов. В общей сложности было проведено 29 205 тестов. Зарегистрировано 145 новых случаев заражения и 33 выздоровевших, 43 случая смерти (еще 1 смерть).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончалась пациентка 48 лет, она имела сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован еще 1 случай смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другой болезни. Общее число таких случаев - 10.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. По решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.

Лилит Демурян