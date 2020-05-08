Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

В результате разлива реки Дебед обрушился боковой участок дороги

В результате разлива реки Дебед обрушился боковой участок дороги

Департамент дорог Министерства ТУИ Армении сообщает, что 7 мая из-за разлива реки Дебет на 37-ом километре автодороги межгосударственного значения М-6 Ванадзор-Алаверди-граница с Грузией обрушился боковой участок дороги длиной 10 в метров и шириной в 2 метра. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Компания “Туманянское ДСП” осуществила работы по восстановлению разрушенного участка дороги.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации