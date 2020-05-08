COVID-19: в Китае зафиксирован лишь один новый случай заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 917 944 человека. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 270 000. Излечились 1 млн 344 260 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 292 850 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 76 938 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 256 855. Число смертности в Испании составило 26 070 человек.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 215 858 человек, число летальных исходов - 29 958. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 206 715, число летальных исходов – 30615. По показателю смертности Великобритания обошла Италию, став первой в Европе, второй в мире после США. Затем следует Россия, которая обошла Германию и Францию. Общее число инфицированных в России достигло 177 160 человек. Число смертей составляет 1 625.

Во Франции – 174 791 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 987. В Германии – 169 430 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 392.

Число инфицированных в Бразилии – 135 773. Число смертей составляет 9 190. Число подтвержденных случаев в Турции – 133 721, скончались 3 641 человек. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 103 135 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 486.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 888 инфицированных, всего 1 новый случай, скончались 4 486 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 615, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре 18 890 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 16 740 человек, здесь зарегистрировано 165 случаев смерти.

В Египте – 7 981 случаев, здесь скончались 482 человека. В Кувейте 6 657 случаев заражения, зарегистрировано 44 летальных случая. Число инфицированных в Ираке - 2 543, смертность - 102. В Ливане зарегистрировано 784 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 25. Число заразившихся в Сирии достигло 45 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.