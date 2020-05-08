Парламент продолжает обсуждение доклада о результатах выполнения программы правительства

Национальное собрание Армении продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», сегодня будет продолжено обсуждение доклада о ходе выполнения и результатах программы правительства на 2019 год.

Зарегистрированные депутаты продолжат выступать с сообщениями об итогах выполнения программы.

Затем парламент приступит к обсуждению других вопросов повестки дня.

Анна Григорян