Парламент продолжает обсуждение доклада о результатах выполнения программы правительства
10:03, 8 Май, 2020
Национальное собрание Армении продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», сегодня будет продолжено обсуждение доклада о ходе выполнения и результатах программы правительства на 2019 год.
Зарегистрированные депутаты продолжат выступать с сообщениями об итогах выполнения программы.
Затем парламент приступит к обсуждению других вопросов повестки дня.
Анна Григорян
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