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Парламент продолжает обсуждение доклада о результатах выполнения программы правительства

Парламент продолжает обсуждение доклада о результатах выполнения программы правительства

Национальное собрание Армении продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», сегодня будет продолжено обсуждение доклада о ходе выполнения и результатах программы правительства на 2019 год.

Зарегистрированные депутаты продолжат выступать с сообщениями об итогах выполнения программы.

Затем парламент приступит к обсуждению других вопросов повестки дня.

Анна Григорян


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