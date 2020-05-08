Новая система отбора кандидатов на должности управляющих банкротством

Жеребьевка кандидатов на должности управляющих банкротством на основании предъявленных Судом банкротства требований в результате реформ в сфере банкротства с 15 апреля 2020 года осуществляется Министерством юстиции по специальной компьютерной программе, причем, в отличие от предыдущего отбора, теперь выбор осуществляется по территориальному принципу - по специальному алгоритму, из списка управляющих, обслуживающих территорию, соответствующую данному делу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью Министерства юстиции Армении․

“В результате жеребьевка по требованиям, полученным от Суда по банкротству, будет осуществлена в довольно короткий срок, в основном в день получения заявки, она представляется в суд по банкротству и результаты жеребьевки в кратчайшие сроки публикуются на сайте Министерства, одновременно отправляя электронное уведомление управляющему банкротством.

Тем самым существенно сокращается срок представления кандидатуры управляющего в Суд по банкротству. Кроме того, в результате проведенных реформ существенно сократится также и документооборот, в частности, требования о представлении кандидата в управляющие суда по банкротству уже стало возможным представлять также и посредством системы электронного документооборота. Протокол жеребьевки отбора управляющего также можно представить в суд банкротства электронным способом, тем самым обеспечив быструю и доступную связь между Судом банкротства и Министерством юстиции”, - говорится в сообщении министерства.