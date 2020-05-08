Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как предотвратить тенденцию роста преступности

“В начале апреля Генeральная прокуратура Армении представила в парламент сообщение о деятельности в 2019 году. Документ в течение месяца после обсуждения в постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам будет представлен на повестку дня пленарных заседаний. Согласно данному документу, за 2019 год было зарегистрировано 26 850 преступлений, в 2018 году 24 678, то есть случаи преступлений выросли на 2 172, или на 8,8%.

Член парламентской фракции “Просвещенная Армения” Карен Симонян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” отметил, что преступления малой и средней тяжести - кражи, нарушения общественного порядка - следствие социального напряжения. Часто, после освобождения по амнистии или по истечении срока у людей возникают проблемы с поиском работы и интеграцией в общество, в результате чего вновь совершаются преступления. “В этом направлении правительство должно проделать огромную работу, чтобы суметь реинтегрировать данное лицо в общество после выхода из места лишения свободы. Здесь необходимо непосредственное содействие и действия государственных структур. Этих людей нужно вернуть в общество, а самым действенным способом достижения этого является работа”, - сказал депутат, выразив надежду, что в осуществляемых правительством программах будут и шаги, направленные на решение этих проблем”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.