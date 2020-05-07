Левон Аронян продолжает победы в онлайн-турнире «Лиги наций» ФИДЕ

Армянский гроссмейстер Левон Аронян продолжает победное шествие в рамках онлайн-турнира «Лиги наций» ФИДЕ.

Как сообщает Арменпресс, Левон Аронян, который выступает за сборную Европы, в 5-м туре победил Алирезу Фирузджу, который выступает за сборную мира, а в 6-м туре разделил очко с россиянином Владиславом Артемовым.

После этих туров сборная Европы улучшила свои позиции и заняла второе место рейтинговой таблицы. Лидером является Китай.

ФИДЕ впервые проводит онлайн-турнир «Лига наций». Армянский шахматист Левон Аронян выступает в составе сборной Европы, в которую также входят Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Анна Музычук. В качестве капитана команды выступает экс-чемпион мира Гарри Каспаров. В турнире принимают участие США, Россия, Европа, Китай, Индия и общая команда мира. Турнир проходит в онлайн режиме. Он стартовал 5-го мая и завершится 10-го.