“Ереванский бестселлер”: “Зависимость” вновь лидирует: армянская литература, апрель, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за октябрь.

На первой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На второй горизонтали - “Последний учитель” Вардкеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. Увиденное ею, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа…

На третьем месте - “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждый из 11 рассказов, представленных в книге, посредством межличностных отношений, личных размышлений и диалога с читателем представляет историю жизни одного героя. Рассказы, будучи отдельными и независимыми историями, объединяются в какой-то точке и становятся большой, целостной историей. Одним из ключевых моментов книги является послание, что между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополнительные детали, лучше узнавать человека, его жизнь и его мир.

На четвертой горизонтали - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. В моей душе поднялась настоящая буря, когда я перечитал написанное мною 10 лет назад, я понял, что настал час победы народа...”,- пишет Никол Пашинян.

На пятой горизонтали - книга Левона Неси (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

“Безжизненный” современного армянского писателя Джессы на шестом месте. Большой город, новые нравы, новые люди, так и не ставшие родными. Большой город имеет другой ритм, большой город диктует свои темпы, и насколько трудно оставаться незамеченным в маленьком городе, так же трудно стать известным в большом городе. Главный персонаж проходит через испытание, преподнесенное ему чужим городом, через приговор, вынесенный в одну секунду, прощается со всеми своими мечтами. Борьба, которая становится высшей целью, борьбой, меняющей сущность образа, и борьбой, которая в результате выявленной лжи превращается в депрессию, в поисках оправдания для встречи с будущим. Герой проходит через все это и становится, по сути, новым человеком – “безжизненным”.

На седьмом месте повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ уже демобилизованных, живых или ставших бессмертными ребят.

На восьмом месте - сборник Усика Ара “И сказал любовь”. Это сборник любовной лирики Усика Ара. Поэтическая строка - прямая дорога к сердцу. Она проста, в разрушенном мире освещается непорочным светом и чистотой, является прямым отражением любимого существа, и порою звучит как молитва. В открытом пространстве города очарование любви, в чистой и дикой природе свобода любви.

На девятом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они оставались в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

Книга Армена Ниазяна “Держи меня за руку. Я боюсь” на десятм месте. Книга состоит из 3 частей: рассказы, раздумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пренебрегать ими, тех, кто нуждается в нас, надо брать за руку, тем, кто оказался над пропастью, доносить лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).