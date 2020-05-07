Франция откроет границы не ранее 15 июня

Границы европейского пространства будут оставаться закрытыми до последующих объявлений, национальные границы Франции не откроют ранее 15 июня. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в четверг глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"Как вы знаете, с начала эпидемии закрытие границ стало правилом, а право их пересечь - исключением. Мы все еще нуждаемся в этой мере предосторожности. … Что касается въезда и выезда с европейского пространства… - границы останутся закрытыми до нового распоряжения", - сказал министр.

Говоря о национальных границах Франции, Кастанер отметил, что "было принято решение продлить принятые ранее ограничения, по меньшей мере, до 15 июня".

Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничены также перемещения по улицам: жителям Франции необходимо иметь при себе специальный документ, объясняющий причины выхода на улицу. Постепенное ослабление ограничений запланировано с 11 мая.