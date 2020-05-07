Путин и Трамп обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".

Помимо этого, как отметил представитель администрации США, Трамп "вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений".

В Кремле, в свою очередь, отметили, что Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

"Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", — добавили в Кремле.

Президенты также позитивно оценили двустороннее сотрудничество в борьбе с коронавирусом, помимо этого, американская сторона предложила направить в Россию партию медицинского оборудования.

Говоря о ситуации на мировом рынке нефти, Путин и Трамп отметили своевременность заключения соглашения ОПЕК+, которое уже оказало практическое влияние на стабилизацию цен на сырье, уточнили в Кремле.