Экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян приглашен в Специальную следственную службу в рамках подготовки материалов, связанных с заявлением бывшего посла в Ватикане Микаеля Минасяна. Как сообщает Арменпресс, об этом адвокат Ванецяна Лусине Саакян написала на своей странице в Facebook.

«Идет судебный процесс, по которому мы воздерживаемся от дополнительных комментариев», - написала Саакян.

2 мая бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян снял видео, в котором объявил, что Артур Ванецян, являющийся директором Службы национальной безопасности в 2018-2019 годах, инициировал встречу с ним в Риме по поручению премьер-министра Никола Пашиняна. Экс-послу было предложено перевести символическую сумму на счет одного из фондов, после чего никаких уголовных дело возбуждено не будет, однако Минасян не может вернуться в Армению. Микаел Минасян сказал, что отклонил это предложение.

Озвученные факты были зафиксированы генпрокуратурой Армении и направлены в Специальную следственную службу.