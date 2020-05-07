COVID-19. В мире вылечилось более 1 млн 316 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 848 тыс 771 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 265 тыс. Излечились 1 млн 316 тыс 807 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 263 634 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 74 тыс 810 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 256 тыс 855. Число смертности в Испании составило 26 тыс 070 человек.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 214 тыс 457 человек, число летальных исходов - 29 тыс 684. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 201 тыс 101, число летальных исходов – 30 тыс 076. По показателю смертности Великобритания обошла Италию, став первой в Европе, второй в мире после США.

Россия по количеству инфицированных обошла Германию и Францию. Здесь за день выявлено более 11 тыс новых случаев. Общее количество инфицированных составляет 177 тыс 160, количество смертей - 1625.

Во Франции – 174 тыс 191 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 тыс 809. В Германии – 168 тыс 276 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 тыс 277.

Число подтвержденных случаев в Турции – 131 тыс 744, скончались 3 тыс 584 человек. Число инфицированных в Бразилии – 126 тыс 611. Число смертей составляет 8 тыс 558. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 103 тыс 135 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 486.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 885 инфицированных, всего 2 новых случая, скончались 4 тыс 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 615, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре 18 тыс 850 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 16 тыс 240 человек, здесь зарегистрировано 165 случаев смерти.

В Египте – 7 тыс 588 случаев, здесь скончались 469 человек. В Кувейте 6 тыс 567 случаев заражения, зарегистрировано 44 летальных случая. Число инфицированных в Ираке - 2 480, смертность - 102. В Ливане зарегистрировано 784 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 25. Число заразившихся в Сирии достигло 45 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.

Французам разрешат использовать общественный транспорт только для поездок на работу

Доступ в общественный транспорт на территории столичного региона Иль-де-Франс в период снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, будет возможен только при наличии справки от работодателя с четко обозначенным временем работы сотрудника в конкретные дни. Об этом заявил в четверг государственный секретарь по вопросам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

"Работодатели должны будут выдавать особое разрешение, в котором будет указано время прибытия и каким транспортом должен пользоваться сотрудник", - рассказал он в эфире телеканала France 2. По словам Джеббари, с 11 мая сотрудники правоохранительных органов будут контролировать наличие соответствующих документов и защитных масок у пассажиров, в первую очередь на железнодорожных вокзалах и в метро.

Он добавил, что в первый день пассажирам бесплатно будут раздавать средства защиты, для этих целей закуплено 9,5 млн одноразовых масок. Пока никаких штрафов за отсутствие бумаги от работодателя не предусмотрено, речь идет лишь о праве контролеров запрещать доступ в транспорт без этого документа.

Парламент Польши принял закон о президентских выборах по почте

Парламент Польши принял закон о проведении выборов президента республики дистанционно - при помощи почты. В ходе состоявшегося в четверг голосования в Сейме (нижней палате парламента) правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) смогла набрать необходимое большинство голосов, чтобы преодолеть наложенное ранее на этот закон вето Сената (верхней палаты).

Против сенатского запрета на голосование по почте выступили 236 депутатов, вето поддержали 213, 11 воздержались. Теперь закон должен утвердить президент. После этого в республике можно будет организовать выборы главы государства при помощи почты без необходимости посещения избирательных комиссий.

Вместе с тем планировавшиеся ранее на 10 мая выборы президента в Польше не состоятся. Государственная избирательная комиссия из-за планов в условиях пандемии организовать почтовое голосование не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о волеизъявлении по почте затянулась до 7 мая.

В среду лидер партии ЗиС Ярослав Качиньский, а также его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин проинформировали о том, что нашли решение, которое "гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах". "После истечения срока 10 мая 2020 года и предполагаемого признания Верховным судом выборов несостоявшимися в связи с тем, что они не были проведены, спикер Сейма Польши объявит о новых президентских выборах в ближайший возможный срок", - пояснили они. Как ожидается, голосование будет организовано в июне.

В Израиле после карантина возобновят работу торговые центры и рынки

Правительство Израиля с 7 мая сняло часть карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Работу возобновят торговые центры, рынки и тренажерные залы, сообщает израильское правительство.

Рынки на открытом воздухе, торговые центры и спортзалы смогут начать работу при соблюдении ряда требований. Среди них — нахождение в помещении не более одного человека на 20 кв. м; дистанция в 2 м между посетителями; ограничение по количеству людей — два человека — на один кассовый аппарат; строжайшее соблюдение санитарно-гигиенических правил. Снимается ограничение на проведение молитв на открытом воздухе: их верующие смогут проводить на расстоянии 500 м от дома или офиса, в количестве до 20 человек. Посещение пляжей разрешается только для занятий спорта, бассейнов — для лечебных занятий плаванием и подготовки спортсменов к соревнованиям.

Первый случай заражения в Израиле зарегистрировали 27 февраля. По данным на 6 мая, в стране выявили 16 314 инфицированных, 10 527 из них выздоровели, 238 — умерли.

В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19

Таиланд 17 мая может начать второй этап ослабления ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, сообщил в четверг на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Первый этап начался в стране 3 мая в связи с заметным снижением количества новых случаев заражения. В ходе первого этапа возобновили работу небольшие магазины и рестораны, расположенные в отдельно стоящих зданиях, и парикмахерские, были вновь открыты для посещения городские парки.

На втором этапе вновь откроются для посетителей более крупные объекты, включая торговые центры, при условии соблюдения установленных правительством мер безопасности, в том числе ношения масок и социального дистанцирования, пояснил пресс-секретарь.

"План сейчас такой: 8–12 мая будут собраны отчеты и статистика по COVID-19 за две недели, 13 мая пройдет совещание по этим отчетам, 14 мая выводы будут доложены премьер-министру и кабинету, и 17 мая, если эпидемиологическая ситуация действительно окажется располагающей к этому, мы вступим во второй этап ослабления ограничительных мер", - рассказал Висануйотхин.

Количество новых заболевающих за сутки уменьшилось в Таиланде до 1-3. За все время пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 2 992 человека, скончались 55, полностью выздоровели 2 772 человека.

Дональд Трамп: "Это хуже терактов в Нью-Йорке"

Почти 73 с половиной тысячи погибших американцев и свыше миллиона двухсот двадцати восьми тысяч зараженных - такие цифры приводит балтиморский университет Джонса Хопкинса, еще и поэтому группа ведущих вирусологов и инфекционистов США, действующая под эгидой Белого дома, распущена не будет - президент дезавуировал свое же решение, объявленное сутки назад.

"Я, честно говоря, даже не ожидал, каким влиянием пользуются эти люди, мне звонили те, к кому я отношусь с уважением, и подчеркивали, что деятельность этой команды, бесспорно, отменная, должна продолжиться". Дональд Трамп президент США.

Как сообщает The Associated Press, накануне на слушаниях в Конгрессе, экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден заявил, что до конца этого месяца жертвами эпидемии могут стать не менее 100 тысяч американцев.

"То, что с нами сотворили, это худшее, что было в нашей истории. Это хуже нападения на Перл-Харбор, это хуже терактов в Нью-Йорке". Дональд Трамп президент США.

Сенаторы США возвращаются в Конгресс, несмотря на угрозу коронавируса

Сенаторы США вернулись в Конгресс, несмотря на то, что число обнаруживаемых случаев заражения коронавирусом в Вашингтоне все еще продолжает расти.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, они находятся здесь, чтобы выслушать Джона Ретклифа, назначенного Трампом на пост директора Национальной разведки. На повестке стоит вопрос его утверждения на эту должность. Ретклиф говорит, что для него приоритетом станет установление места происхождения коронавируса.

Конгресс утвердил беспрецедентный пакет помощи в размере 3 трлн долларов, чтобы помочь восстановить экономику и искоренить кризис общественного здравоохранения. Теперь законодатели хотят, чтобы был установлен сильный контроль над этими суммами, чтобы гигантские ассигнования были использованы разумно.

Сенатор-демократ Шерод Браун вместе с другими демократами пожаловался на то, что республиканское руководство, ставя под угрозу их жизни, приглашает их сюда для утверждения кандидатов Трампа на их должности. “Когда в мире, в том числе в Южной Корее и в Канаде, амплитуда распространения коронавируса сглаживается, Соединенные Штаты, считающиеся ведущей страной в мире, хромают в этом вопросе”, - сказал демократ сенатского меньшинства Чак Шумер.

Политическая напряженность усугубляется также и вопросом реализации следующего этапа пакета содействия с целью восстановления американской экономики. Председатель Палаты представителей, конгрессмен-демократ Пелоси собирается представить идеи своей партии по этому вопросу в конце недели. Вопреки Сенату, члены которого прибыли для утверждения назначений, Палата представителей продолжает свою работу онлайн.